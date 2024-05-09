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Паводки в СКО: акмолинские спасатели за сутки откачали 75 тысяч кубометров воды

паводки в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 19:34 Фото: пресс-служба МЧС РК
Акмолинские спасатели за сутки откачали 75 тыс. кубометров воды в СКО, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МС РК, работы проходят в поселке Кожевенный завод, микрорайон Подгора города Петропавловска и в селе Тепличное Кызылжарского района.

паводки в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 19:34

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям 9 мая 2024 года рассказали о текущей паводковой ситуации в Казахстане.

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