Паводки в СКО: акмолинские спасатели за сутки откачали 75 тысяч кубометров воды
Фото: пресс-служба МЧС РК
Акмолинские спасатели за сутки откачали 75 тыс. кубометров воды в СКО, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МС РК, работы проходят в поселке Кожевенный завод, микрорайон Подгора города Петропавловска и в селе Тепличное Кызылжарского района.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям 9 мая 2024 года рассказали о текущей паводковой ситуации в Казахстане.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript