Паводки в СКО: акмолинские спасатели за сутки откачали 75 тысяч кубометров воды

Акмолинские спасатели за сутки откачали 75 тыс. кубометров воды в СКО, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МС РК, работы проходят в поселке Кожевенный завод, микрорайон Подгора города Петропавловска и в селе Тепличное Кызылжарского района.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям 9 мая 2024 года рассказали о текущей паводковой ситуации в Казахстане.