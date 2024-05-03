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Агрессивное поведение пассажира автобуса попало на видео в Астане

грессивное поведение пассажира автобуса попало на видео в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 21:07 Фото: pixabay
В Астане пассажир общественного транспорта на просьбу предъявить контролеру оплату распылил газовый баллончик, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 3 мая ТОО "City Transportation Systems", инцидент произошел 1 мая на маршруте № 21 на остановочном пункте "Центр семейного отдыха Ailand".

"Один из пассажиров отказался предъявить факт оплаты за проезд работнику Департамента транспортного контроля CTS. Другие пассажиры, находившиеся в салоне, начали делать замечание мужчине. На личное замечание одного из пассажиров он применил газовый баллончик", – говорится в сообщении.


Отмечается, что сотрудниками Департамента полиции в отношении мужчины составлен административный протокол с наложением штрафа на 73 840 тенге.

"Уважаемые пассажиры, просим своевременно оплачивать за проезд в общественном транспорте, предъявлять оплату на проверку, а также уважать других пассажиров", – добавили в транспортной компании.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Астане пассажир напал на контролера в одном из автобусов. Компания CTS опубликовала ролик с инцидентом и призвала уважать труд сотрудников транспортного контроля.

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Астана 2024 год Общественный транспорт
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