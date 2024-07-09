Подрезал и распылил баллончик: астанчанин напал на водителя автобуса

В Астане 9 июля арестовали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо водителя общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Департамента полиции, инцидент между водителем маршрутного автобуса и водителем автомобиля "Кия" произошел в дневное время на улице Калдаякова.

"Водитель автомашины подрезал маршрутный автобус, который заезжал на остановочную площадку. Затем он подошел к автобусу и распылил на водителя перцовый баллончик, после чего скрылся", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе розыскных мероприятий 37-летний водитель "Киа" был задержан, автомашина помещена на коммунальную стоянку. Решением суда за совершение хулиганства он арестован на 10 суток.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Актау пассажир ударил водителя маршрутного автобуса. Сейчас его ищет полиция.

