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Ситуация с паводками в Казахстане на 4 мая 2024 года

Ситуация с паводками в Казахстане на 4 мая 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 10:45 Фото: ДЧС Алматы
Паводковая ситуация стабилизировалась в районе Алтай Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В МЧС отмечают, что благодаря круглосуточным превентивным работам вода отведена из всех подтопленных придомовых территорий. Всего уложено 370 штук мешкотары, отсыпано 1335 тонн инертных материалов, с помощью мотопомп откачано 27 800 куб. м воды. В целом по области реки не превышают уровень критических отметок.

В Атырауской области продолжаются берегоукрепительные работы. За последние пять дней в городе Кульсары отведена и откачана вода из 176 домов. Ведутся работы по откачке оставшихся подтопленных 180 домов в круглосуточном режиме с применением мотопомп и мощных передвижных насосных станций.

В городе Петропавловск и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжается откачка воды из подтопленных территорий.

По республике отведена и откачана вода из 8378 жилых домов и 2994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 48 750 человек.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 251 человек и 1428 единиц техники, 239 водооткачивающих средств и 75 плавательных средств, 4 воздушных судна.

Ранее в городе Кульсары удалось осушить 2723 жилых двора.

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