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Паводки в Казахстане: в МЧС рассказали о текущей ситуации в регионах

МЧС , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 12:53 Фото: МЧС РК
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям 9 мая 2024 года рассказали о текущей паводковой ситуации в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, за сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области мотопомпами и передвижными насосными станциями отвели и откачали воду из 174 домов. Всего откачано ­­­­137 627 кубометров воды. Ведется мониторинг уровня воды в реке Есиль. Военнослужащими Национальной гвардии оказывается помощь жителям в благоустройстве и очистке улиц и дворовых территорий.

В Кульсары Атырауской области в круглосуточном режиме продолжаются работы по откачке воды и дезинфекционные работы подтопленных домов. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. В Атырау и Курмангазинском районе проводятся работы по возведению дамбы. За сутки возведены дамбы протяженностью порядка 300 метров.

В селе Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложили 3050 мешкотар и 233 тонны инертных материалов. Ситуация в регионе стабилизируется, отметили в ведомстве.

"Всего по республике отведено и откачано 17 млн куб. метров талой воды из 10 013 жилых домов и 3215 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 51 111 человек. 5 355 человек остаются в пунктах временного размещения", – сообщили в МЧС.


За два дня подразделениями радиационной, химической и биологической защиты МЧС в Петропавловске Северо-Казахстанской области проведена дезинфекция подтопленных 326 домов, в городе Кульсары Атырауской области – подтопленных территорий площадью 76 500 кв. метров.

Военнослужащими Министерства обороны в поселке Подстепное и Анкаты Теректинского района Западно-Казахстанской области проведена аналогичная работа подтопленных территорий общей площадью 71 гектар.

Ранее Министерство водных ресурсов и ирригации проинформировало, что вторая волна паводков продолжается в двух регионах Казахстана.

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