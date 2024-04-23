Паводки в Казахстане: в МЧС рассказали о текущей ситуации в регионах

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям 23 апреля 2024 года рассказали о текущей паводковой ситуации в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным вице-министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржана Сыздыкова, подтопленными остаются свыше 5 тыс. жилых домов, свыше 16 тыс. дач, 1000 дворовых территорий и 91 здание.

"В настоящее время в Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях ликвидация паводков продолжается. На западе обстановка осложнилась от сбросов воды из Ириклинского водохранилища России в реку Жайык, на севере вода прибывает с Акмолинской области", – сообщил Бауыржан Сыздыков.

В Абайской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Акмолинской и Костанайской областях обстановка стабильная, уровень воды в местных реках постепенно снижается. Здесь угрозы подтопления населенных пунктов не имеется.

Вице-министр отметил, что под координацией МЧС оперативно решаются вопросы по жизнеобеспечению населенных пунктов в зонах ЧС – это доставка воды, восстановление энергоснабжения и транспортного сообщения.

"Все имеющиеся вопросы по эвакуации и размещению пострадавших оперативно решаются на месте, граждане ни в чем не нуждаются. При необходимости им оказывалась медицинская и психологическая помощь. Были случаи, где спасателями приходилось и спасать рожениц, все они благополучно доставлены в больницы. Не оставляли в беде и животных, которых бросили хозяева. Отдельные граждане не желали покидать свои дома, уходило много времени на переговоры и уговоры, но эвакуация – это единственное решение для их же безопасности. Как ранее я озвучивал, что в приоритете при спасении были люди с ограниченными возможностями, пожилые, женщины и дети", – рассказал Бауыржан Сыздыков.

По его словам, всего из зон подтопления заблаговременно было эвакуировано свыше 119 тыс. человек, из них более 44 тыс. детей.

На сегодняшний день в ликвидации участвуют свыше 32 тыс. человек, порядка 5 тыс. единиц техники, 310 плавсредств и 13 вертолетов.

Ранее оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предоставил сводку об уровне воды в реке Урал. По данным специалистов, большая вода продолжит прибывать.