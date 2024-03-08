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Теплотрассу прорвало в Ауэзовском районе Алматы

коммунальная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 15:48 Фото: Zakon.kz
8 марта в Алматы прорвало теплотрассу на пересечении улицы Джандосова и проспекта Алтынсарина. Вследствие аварии на пересечении Абая и Алтынсарина подмыло грунт и образовалась просадка, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе акимата города, порыв произошел на одном из участков частной теплотрассы.

"Теплотрасса проходит на пересечении улиц Джандосова и проспекта Алтынсарина. Вследствие чего теплоноситель поступил в проложенные лотки магистрального трубопровода и подмыл грунт на пересечении улиц Алтынсарина и Абая". Пресс-служба акимата Алматы

В данное время ведутся восстановительные работы со стороны ТОО "АлТС" на указанном участке. Там образовалась просадка грунта.

Подача отопления и горячего водоснабжения потребителям сохранена, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что пожарные Алматы потушили пожар в торговом центре "Жибек жолы".

Оксана Житникова
Алматы
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