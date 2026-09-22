На юге Казахстана задержан иностранец, пять лет скрывавшийся от международного розыска

В Туркестанской области полицейские задержали 44-летнего иностранного гражданина, который на протяжении пяти лет находился в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 22 сентября 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона:

"Мужчину установили в Мактааральском районе в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства. В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали по месту пребывания и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, иностранец ранее был судим за кражу и с 2021 года находился в международном розыске. В настоящее время он находится под стражей".

Кроме того, в рамках ОПМ "Мигрант" на территории Туркестанской области выявлены 26 иностранных граждан, осуществлявших незаконную трудовую деятельность.

"В отношении нарушителей приняты меры, а 16 иностранцев выдворены за пределы страны". Пресс-служба ДП Туркестанской области

14 сентября 2026 года сообщалось, что казахстанские полицейские завершили розыск длиной в 16 лет и ценой 100 млн тенге. Подробнее об этом – здесь.