#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.84
634.46
6.43
Происшествия

5 газовых баллонов вынесли спасатели при пожаре в Астане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 16:59 Фото: МЧС РК
14 сентября 2025 года столичные спасатели вынесли 5 газовых баллонов при пожаре в районе Нура, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в районе Нура в жилом массиве Уркер на улице Хамзы Есенежанова произошло загорание кровли одноэтажного здания на площади 280 кв. м. По прибытии пожарных подразделений происходило открытое горение и частичное обрушение кровли. Пожар имел развившуюся форму, сообщили в МЧС.

Благодаря оперативным действиям спасателей из зоны горения было вынесено 5 газовых баллонов, что предотвратило угрозу взрыва.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

13 сентября в Шымкенте пожар разгорелся на крыше двухэтажной мечети.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
10 человек погибли в ДТП в области Жетысу
Происшествия
12:19, Сегодня
10 человек погибли в ДТП в области Жетысу
Школьник-футболист погиб в Жамбылской области
Происшествия
06:25, Сегодня
Школьник-футболист погиб в Жамбылской области
Пассажиры автобуса устроили драку на дороге около остановки в Алматы
Происшествия
21:51, 13 сентября 2025
Пассажиры автобуса устроили драку на дороге около остановки в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: