5 газовых баллонов вынесли спасатели при пожаре в Астане
14 сентября 2025 года столичные спасатели вынесли 5 газовых баллонов при пожаре в районе Нура, сообщает Zakon.kz.
Сегодня в районе Нура в жилом массиве Уркер на улице Хамзы Есенежанова произошло загорание кровли одноэтажного здания на площади 280 кв. м. По прибытии пожарных подразделений происходило открытое горение и частичное обрушение кровли. Пожар имел развившуюся форму, сообщили в МЧС.
Благодаря оперативным действиям спасателей из зоны горения было вынесено 5 газовых баллонов, что предотвратило угрозу взрыва.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
13 сентября в Шымкенте пожар разгорелся на крыше двухэтажной мечети.
