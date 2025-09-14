5 газовых баллонов вынесли спасатели при пожаре в Астане

14 сентября 2025 года столичные спасатели вынесли 5 газовых баллонов при пожаре в районе Нура, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в районе Нура в жилом массиве Уркер на улице Хамзы Есенежанова произошло загорание кровли одноэтажного здания на площади 280 кв. м. По прибытии пожарных подразделений происходило открытое горение и частичное обрушение кровли. Пожар имел развившуюся форму, сообщили в МЧС.

Благодаря оперативным действиям спасателей из зоны горения было вынесено 5 газовых баллонов, что предотвратило угрозу взрыва.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

