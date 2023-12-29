Жители Усть-Каменогорска удивляются: в городе растаяли катки и горки

Из-за аномально теплой зимней погоды в Усть-Каменогорске растаяли катки и горки, а огромные лужи приходится откачивать коммунальщикам, сообщает Zakon.kz

По информации YK-news.kz даже горка на площади Республики потеряла свою прежнюю форму.

Фото: yk-news.kz

Отмечается, что в ближайшие дни на востоке Казахстана сохраняется тепло. В период с 30 декабря по 2 января ожидаются колебания температуры наружного воздуха в ночное и дневное время от положительных до отрицательных показателей.



Ранее сообщалось, что погода чудит во многих областях РК. Аномальное потепление привело к массовому таянию снега. Ситуацию усугубил проливной дождь. И вот пожалуйста гололедица. Из-за стихии в Кокшетау пришлось отменить торжественное зажигание главной новогодней елки.