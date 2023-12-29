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Жители Усть-Каменогорска удивляются: в городе растаяли катки и горки

Жители Усть-Каменогорска удивляются: в городе растаяли катки и горки Фото: yk-news.kz
Из-за аномально теплой зимней погоды в Усть-Каменогорске растаяли катки и горки, а огромные лужи приходится откачивать коммунальщикам, сообщает Zakon.kz

По информации YK-news.kz даже горка на площади Республики потеряла свою прежнюю форму. 

Жители Усть-Каменогорска удивляются: в городе растаяли катки и горки

Фото: yk-news.kz

Отмечается, что в ближайшие дни на востоке Казахстана сохраняется тепло. В период с 30 декабря по 2 января ожидаются колебания температуры наружного воздуха в ночное и дневное время от положительных до отрицательных показателей.

Ранее сообщалось, что погода чудит во многих областях РК. Аномальное потепление привело к массовому таянию снега. Ситуацию усугубил проливной дождь. И вот пожалуйста гололедица. Из-за стихии в Кокшетау пришлось отменить торжественное зажигание главной новогодней елки.

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Елена Вебер
Казахстан Усть-Каменогорск
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