В Таразе спасатели помогли двум запертым в квартире малышам

25 февраля в 15 микрорайоне Тараза в запертой квартире остались трехлетний и 6-месячный ребенок, сообщает Zakon.kz.

На вызов выехали 5 спасателей - Сахариев С., Кадыров Ж., Калмаханов А., Телеубаев Е., Тлеукулов Р.



"С помощью альпинистского инструмента из окна 4-го этажа спасатель Рахат Тлеукулов открыл дверь и дети были переданы матери". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в ВКО двух больных детей пришлось на спецтехнике доставить в соседнее село.