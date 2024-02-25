В Таразе спасатели помогли двум запертым в квартире малышам
Фото: пресс-служба МЧС РК
25 февраля в 15 микрорайоне Тараза в запертой квартире остались трехлетний и 6-месячный ребенок, сообщает Zakon.kz.
На вызов выехали 5 спасателей - Сахариев С., Кадыров Ж., Калмаханов А., Телеубаев Е., Тлеукулов Р.
"С помощью альпинистского инструмента из окна 4-го этажа спасатель Рахат Тлеукулов открыл дверь и дети были переданы матери". Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что в ВКО двух больных детей пришлось на спецтехнике доставить в соседнее село.
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