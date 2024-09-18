Взрыв прогремел в донерной в Астане
Фото: пресс-служба МЧС РК
18 сентября в столичном районе Алматы по проспекту Кудайбердиулы в донерной произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, инцидент произошел в ларьке перед ЖК "Мунар".
Между тем, в пресс-службе МЧС РК заявили, что хлопок газа произошел из-за пожара. Силами министерства огонь был локализован на предварительной площади 24 кв. м.
"Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что близ барахолки в Алматы произошел пожар.
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