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Взрыв прогремел в донерной в Астане

пожар в донерной, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 23:42 Фото: пресс-служба МЧС РК
18 сентября в столичном районе Алматы по проспекту Кудайбердиулы в донерной произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, инцидент произошел в ларьке перед ЖК "Мунар".

Между тем, в пресс-службе МЧС РК заявили, что хлопок газа произошел из-за пожара. Силами министерства огонь был локализован на предварительной площади 24 кв. м.


"Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
пожар в донерной, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 23:42

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что близ барахолки в Алматы произошел пожар.

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