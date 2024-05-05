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Двухлетний ребенок утонул на даче в ВКО

ребенок утонул, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 18:11 Фото: Zakon.kz
5 мая в Уланском районе на озере Садырколь, на территории дачного дома, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребенок, 2022 года рождения, сообщает Zakon.kz.

МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра. Не допускать игр детей у водоемов.

При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.

Ранее сообщалось, что сутки искали пропавшего пятилетнего мальчика в Туркестанской области. 17 марта его тело обнаружили в арыке.

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