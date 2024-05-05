Двухлетний ребенок утонул на даче в ВКО
Фото: Zakon.kz
5 мая в Уланском районе на озере Садырколь, на территории дачного дома, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребенок, 2022 года рождения, сообщает Zakon.kz.
МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра. Не допускать игр детей у водоемов.
При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.
Ранее сообщалось, что сутки искали пропавшего пятилетнего мальчика в Туркестанской области. 17 марта его тело обнаружили в арыке.
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