Трехлетний ребенок утонул в ВКО
Фото: freepik
В Восточном Казахстане утонул ребенок, 2021 года рождения, который остался без присмотра родителей, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС, трагичный случай произошел на реке Уланка сегодня, 2 июня 2024 года.
"Сегодня в ВКО на реке Уланка, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребенок, 2021 года рождения. МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра. Не допускать игр детей у водоемов. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112", – говорится в сообщении ведомства.
От воды не защищены и взрослые. 1 июня два рыбака пропали в Карагандинской области. Тело одного уже нашли, поиски второго продолжаются.
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