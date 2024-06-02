Трехлетний ребенок утонул в ВКО

В Восточном Казахстане утонул ребенок, 2021 года рождения, который остался без присмотра родителей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, трагичный случай произошел на реке Уланка сегодня, 2 июня 2024 года.

"Сегодня в ВКО на реке Уланка, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребенок, 2021 года рождения. МЧС просит родителей не оставлять детей без присмотра. Не допускать игр детей у водоемов. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112", – говорится в сообщении ведомства.

От воды не защищены и взрослые. 1 июня два рыбака пропали в Карагандинской области. Тело одного уже нашли, поиски второго продолжаются.