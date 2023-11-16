Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Акмолинской области родился 20-миллионный житель страны

В Акмолинской области родился 20-ти миллионный житель страны Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
Ребенок появился на свет в Бурабайском районе, передает пресс-служба акима Акмолинской области.

Им стала малышка, рожденная в семье учителя Динары и энергетика Айдара Исеновых. По словам врачей, беременность у мамы протекала нормально, в настоящее время состояние девочки и мамы удовлетворительное.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов от имени президента страны поздравил семью с рождением младенца.

"Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Глава государства озвучил о рождении 20-миллионного казахстанца. Для нас особенно приятно, что 20-миллионный житель страны родился в Акмолинской области, в жемчужине страны – в Бурабайском районе. Где бы она ни родилась – это радость всего казахстанского народа. Государство уделяет большое внимание здравоохранению и образованию, наши дети должны расти в благоприятной среде, получая лучшее образование и медицинскую помощь. Это яркое свидетельство стабильности и процветания нашей Родины".Марат Ахметжанов

В настоящее время мама с ребенком находятся в отделении "Мать и дитя" ТОО "Авиценна – Бурабай".

"Для нашей семьи это неожиданный и очень радостный день! Это наш второй ребенок! Хочу пожелать всем мирного неба! Мы со своей стороны будем способствовать, чтобы наши дети росли в счастливой семье и в мирном государстве", – поделился радостью глава семьи Айдар Исенов.

К слову, в Акмолинской области за 10 месяцев родились 9604 малыша.

Читайте также

Из Болгарии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в терроризме
Из Болгарии экстрадировали казахстанца, подозреваемого в терроризме
Димаш Кудайберген возвращается домой
Димаш Кудайберген возвращается домой
Премьера захватывающего сериала о трудовом рабстве стартовала на платформе TV+ от "Казахтелекома"
Редакция Zakon.kz
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления