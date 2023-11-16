В Акмолинской области родился 20-миллионный житель страны

Ребенок появился на свет в Бурабайском районе, передает пресс-служба акима Акмолинской области.

Им стала малышка, рожденная в семье учителя Динары и энергетика Айдара Исеновых. По словам врачей, беременность у мамы протекала нормально, в настоящее время состояние девочки и мамы удовлетворительное.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов от имени президента страны поздравил семью с рождением младенца.

"Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Глава государства озвучил о рождении 20-миллионного казахстанца. Для нас особенно приятно, что 20-миллионный житель страны родился в Акмолинской области, в жемчужине страны – в Бурабайском районе. Где бы она ни родилась – это радость всего казахстанского народа. Государство уделяет большое внимание здравоохранению и образованию, наши дети должны расти в благоприятной среде, получая лучшее образование и медицинскую помощь. Это яркое свидетельство стабильности и процветания нашей Родины". Марат Ахметжанов

В настоящее время мама с ребенком находятся в отделении "Мать и дитя" ТОО "Авиценна – Бурабай".



"Для нашей семьи это неожиданный и очень радостный день! Это наш второй ребенок! Хочу пожелать всем мирного неба! Мы со своей стороны будем способствовать, чтобы наши дети росли в счастливой семье и в мирном государстве", – поделился радостью глава семьи Айдар Исенов.

К слову, в Акмолинской области за 10 месяцев родились 9604 малыша.