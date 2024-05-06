Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пожилая пара погибла при пожаре в Актобе

Пожилая пора погибла при пожаре в Актобе , фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 00:23 Фото: ktk.kz
Пожилые супруги заживо сгорели при пожаре в дачном кооперативе в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 мая сообщает телеканал "КТК".

"О том, что в садоводческом коллективе полыхает строение, сообщили соседи погибших. Пока бригада ехала на место, очевидцы пытались самостоятельно потушить огонь. Но силы были не равны. К приезду пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем. Сейчас строение фактически разрушено. Не спаслись и сами хозяева", – пишет СМИ.


Отмечается, что тела пенсионеров нашли уже после пожара. По словам местных жителей, они проживали здесь довольно давно. По предварительной версии, причиной трагедии стало замыкание электропроводки.

"С данного дома были извлечены газовые и кислородные баллоны в количестве восьми единиц. Вероятной причиной пожара послужило короткое замыкание электрического провода от духовой печи, подключенной к розетке", – рассказал начальник отдела ЧС района Астана УЧС Актобе Данарбек Имангазин.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупный пожар произошел 6 мая в Костанайской области, полностью сгорел четырехквартирный жилой дом. 

Читайте также

Паводки в Казахстане: уровень воды в реке Урал достиг критической отметки
Уровень воды в реке Урал достиг критической отметки
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа ребенок умер
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок
В Восточном Казахстане мужчину зажало плитой при дворовых работах
В Восточном Казахстане мужчину зажало плитой при дворовых работах
Диана Абдуллаева
Актобе Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, землетрясение, ВКО
Землетрясение произошло в Алматинской области
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
штормовое предупреждение
В каких регионах Казахстана 6 мая ожидаются заморозки
В Алматинской области подстрелили ребенка
Ребенка подстрелили в Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: