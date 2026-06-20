Три человека погибли в объятом пламенем автомобиле в Актобе

Ночью 19 июня 2026 года три человека заживо сгорели в авто на заправке в Актобе, среди них дети, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте по ЧС, пожар произошел на территории АЗС по улице Богенбай батыра города Актобе – сообщение поступило в 22:55.

Спасатели и техника были направлены к месту вызова по повышенному рангу.

Возгорание было полностью ликвидировано в 23:03, через 8 минут после поступления сообщения. Пожарным удалось не допустить распространения огня на объекты АЗС.

"В ходе ликвидации возгорания в салоне автомобиля были обнаружены тела трех погибших, двое из которых – несовершеннолетние. Один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Всего к ликвидации происшествия было привлечено около 50 сотрудников ДЧС и более 10 единиц техники, включая спасателей оперативно-спасательного отряда и сотрудников Центра медицины катастроф.

Причины пожара устанавливаются. По факту происшествия проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, заявили в ДЧС.

Ранее в Алматинской области спасатели помогли женщине, которая оказалась зажата под автомобилем.