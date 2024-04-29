Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пять человек погибли в дорожной аварии на севере Казахстана

Пять человек погибли в дорожной аварии на севере Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 14:20 Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
Авария на трассе Екатеринбург – Алматы в Акмолинской области унесла жизни пятерых человек. В пресс-службе региональной полиции Zakon.kz рассказали, что заведено уголовное дело.

Трагедия произошла поздно вечером 28 апреля 2024 года. Вблизи села Жалтырь Астраханского района столкнулись Mercedes Е200 и ВАЗ-2107.

В пресс-службе пояснили, что 29-летний водитель Mercedes ехал в сторону Атбасара, а водитель ВАЗа двигался в сторону Астаны из села Жаксы.

"В результате ДТП пятеро человек погибли на месте, двое получили травмы различной степени тяжести". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Полиция завела уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК.

"Акмолинские полицейские настоятельно просят, чтобы не оказаться участником ДТП, строго соблюдать правила дорожного движения", – заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на трассе в Петропавловске сбили насмерть полицейского. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Идут поиски нарушителя.

Читайте также

Брат и сестра совершили суицид в Северо-Казахстанской области
Сестра с братом покончили с собой в селе на севере Казахстана
Охранника морга задержали за некрофилию в Алматы
Охранника морга в Алматы задержали за некрофилию
Караганда, убийство женщины, полиция, служебное расследование
Женщину убили на глазах у детей в Караганде: полицейским грозит наказание
Анастасия Московчук
Акмолинская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Работа
В мире распространяется понятие "тихое увольнение"
Экстрадировали из России мошенника
Казахстанец собрал с предпринимателей почти 500 млн тенге на продукты и скрылся за границей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: