Пять человек погибли в дорожной аварии на севере Казахстана

Авария на трассе Екатеринбург – Алматы в Акмолинской области унесла жизни пятерых человек. В пресс-службе региональной полиции Zakon.kz рассказали, что заведено уголовное дело.

Трагедия произошла поздно вечером 28 апреля 2024 года. Вблизи села Жалтырь Астраханского района столкнулись Mercedes Е200 и ВАЗ-2107.

В пресс-службе пояснили, что 29-летний водитель Mercedes ехал в сторону Атбасара, а водитель ВАЗа двигался в сторону Астаны из села Жаксы.

"В результате ДТП пятеро человек погибли на месте, двое получили травмы различной степени тяжести". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Полиция завела уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК.

"Акмолинские полицейские настоятельно просят, чтобы не оказаться участником ДТП, строго соблюдать правила дорожного движения", – заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на трассе в Петропавловске сбили насмерть полицейского. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Идут поиски нарушителя.