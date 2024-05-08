Взрыв в новостройке предотвратили алматинские спасатели

В Алматы на первом этаже жилой многоэтажки в Бостандыкском районе загорелся строительный мусор. Из помещения где произошло возгорание пожарные вынесли в безопасное место один газовый баллон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, огонь на площади 8 кв. м ликвидировали за 14 минут с момента вызова прибывшие на место происшествия огнеборцы.

"Жертв и пострадавших нет. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что в кафе на левом берегу Астаны произошло возгорание.