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Законодательство РК

Взрыв в новостройке предотвратили алматинские спасатели

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 10:40 Фото: скриншот видео
В Алматы на первом этаже жилой многоэтажки в Бостандыкском районе загорелся строительный мусор. Из помещения где произошло возгорание пожарные вынесли в безопасное место один газовый баллон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, огонь на площади 8 кв. м ликвидировали за 14 минут с момента вызова прибывшие на место происшествия огнеборцы.

"Жертв и пострадавших нет. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в кафе на левом берегу Астаны произошло возгорание.

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