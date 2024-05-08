Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дотла сгорел автомобиль рядом с пятиэтажкой в Кызылорде

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 14:28 Фото: пресс-служба МЧС РК
8 мая вблизи пятиэтажного жилого дома в Кызылорде произошло возгорание легковой машины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, за 12 минут пожар, полностью охвативший легковой автомобиль, был потушен. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

пожар в Кызылорде, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 14:28

Фото: пресс-служба МЧС РК

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

Ранее сообщалось, что взрыв в новостройке предотвратили алматинские спасатели.

Читайте также

пожар, возгорание, Газель
Перевозившая школьников "Газель" сгорела в Туркестанской области
водитель протащил собаку за машиной на веревке
Житель Конаева привязал собаку к машине и протащил ее по асфальту
ДТП, авария, погибшие
Смертельная авария с участием четырех машин произошла под Алматы
Елена Беляева
МЧС РК Кызылорда Кызылординская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Анатолий Кин
Самый молодой автогонщик Казахстана погиб в ДТП
ДТП
В Алматы девушка за рулем лимузина совершила ДТП
Страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей
Страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей
Баян Алагузова с семьей уехала в США
Баян Алагузова с семьей уехала в США
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: