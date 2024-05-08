Дотла сгорел автомобиль рядом с пятиэтажкой в Кызылорде
Фото: пресс-служба МЧС РК
8 мая вблизи пятиэтажного жилого дома в Кызылорде произошло возгорание легковой машины, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, за 12 минут пожар, полностью охвативший легковой автомобиль, был потушен. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.
Ранее сообщалось, что взрыв в новостройке предотвратили алматинские спасатели.
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