Дотла сгорел автомобиль рядом с пятиэтажкой в Кызылорде

8 мая вблизи пятиэтажного жилого дома в Кызылорде произошло возгорание легковой машины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, за 12 минут пожар, полностью охвативший легковой автомобиль, был потушен. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

Ранее сообщалось, что взрыв в новостройке предотвратили алматинские спасатели.