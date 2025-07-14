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Мир

Жилая пятиэтажка заживо погребла горожан в Тбилиси

Разрушенные здания, спасатели, город, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 03:40 Фото: pexels
14 июля в Тбилиси вблизи железнодорожного вокзала произошло обрушение жилого пятиэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства "Интерфакс", об этом сообщил журналистам директор Департамента полиции МВД Грузии Важа Сирадзе. Сейчас идут спасательные работы и эвакуация жителей.

"Возможны человеческие жертвы. Уточненная информация поступит в ближайшее время", – сказал он.

Позже Сирадзе сообщил о гибели двух человек. По словам мэра грузинской столицы Кахи Каладзе, еще один пострадавший доставлен в больницу.

"Этот корпус был аварийным, и мэрия не раз обращалась к жильцам с предложением предоставить им квартиры в другом месте. Однако часть жильцов отказалась от этого предложения", – отметил Каладзе.

Ранее сообщалось о том, что пожар в доме престарелых привел к гибели девяти американцев.

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Аксинья Титова
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