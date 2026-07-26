Вертолет и масштабная операция: в Алматинской области спасли туриста после камнепада

В Алматинской области спасатели эвакуировали туриста, который получил травмы во время восхождения на пик Карнизный, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, инцидент произошел в Карасайском районе. Во время подъема на высоте около 4500 м мужчина попал под камнепад. В результате он получил травмы ноги и лица и не смог самостоятельно выбраться из горной местности. После происшествия его точное местонахождение оставалось неизвестным.

На поиски туриста незамедлительно выдвинулись сотрудники оперативно-спасательного отряда Конаева, спасатели Республиканской спасательной службы "Барыс" МЧС Казахстана и Службы спасения ДЧС Алматы. Совместными усилиями им удалось обнаружить пострадавшего.

Для его эвакуации привлекли вертолет "Казавиаспас". Туриста доставили в аэропорт Боралдай, где его уже ожидала бригада Центра медицины катастроф. После оказания первой помощи мужчину госпитализировали в одну из городских клинических больниц Алматы.

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