Пожарные показали, как тушат вспыхнувший открытым пламенем вагончик в Астане
Фото: скриншот видео
29 мая ночью в Астане загорелся отдельно стоящий железный вагончик. Спасатели показали на видео процесс тушения, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС, предварительная площадь пожара составила 20 кв. м.
"Пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается. МЧС требует соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что склад с картонными изделиями вспыхнул в Алматинской области.
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