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Пожарные показали, как тушат вспыхнувший открытым пламенем вагончик в Астане

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 01:32 Фото: скриншот видео
29 мая ночью в Астане загорелся отдельно стоящий железный вагончик. Спасатели показали на видео процесс тушения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, предварительная площадь пожара составила 20 кв. м.

"Пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается. МЧС требует соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что склад с картонными изделиями вспыхнул в Алматинской области.

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