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Законодательство РК

Вагончик около жилого дома вспыхнул отрытым пламенем в Кокшетау

пожар в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 18:38 Фото: скриншот видео
8 мая в 12:28 в городе Кокшетау по улице Габдуллина произошел пожар в отдельно стоящем вагончике на площади 12 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, незамедлительно на место вызова выехали семь спасателей и одна единица техники ДЧС Акмолинской области.

"Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространения огня. Пожар локализован в 17:37, ликвидирован в 17:46", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.


Ранее сообщалось, что перевозившая школьников "Газель" сгорела в Туркестанской области.

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Елена Беляева
МЧС РК Акмолинская область Кокшетау Пожар 2024 год
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