Вагончик около жилого дома вспыхнул отрытым пламенем в Кокшетау

Фото: скриншот видео

8 мая в 12:28 в городе Кокшетау по улице Габдуллина произошел пожар в отдельно стоящем вагончике на площади 12 кв. м, сообщает Zakon.kz.

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