Мужчине стало плохо на горе в Бурабае: потребовалась помощь спасателей

В Бурабае спасатели помогли 44-летнему мужчине, которому стало плохо во время спуска с горы Болектау. По предварительным данным, у него произошла транзиторная ишемическая атака, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Бурабайском районе Акмолинской области. Мужчина 1982 года рождения почувствовал недомогание при спуске со смотровой площадки и не смог самостоятельно продолжить путь с высоты около 350 метров.

Он вызвал скорую помощь, после чего на место направили сотрудников ДЧС Акмолинской области. Спасатели помогли мужчине спуститься с горы и передали его медикам.

По предварительным данным, у пострадавшего диагностирована транзиторная ишемическая атака – временное нарушение кровоснабжения головного мозга.

В МЧС напомнили о необходимости учитывать физические возможности при посещении гор и выбирать безопасные маршруты.

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