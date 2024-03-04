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Кристина Орбакайте упала во время концерта

Певица, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 05:17 Фото: Instagram/orbakaite_k
Кристина Орбакайте упала во время выступления в Санкт-Петербурге, которое прошло в большом концертном зале "Октябрьский", сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что поклонники до последнего сомневались, состоится ли выступление звезды, так как ходили слухи о том, что и это шоу под угрозой срыва. Тем не менее, вечером третьего марта выступление все же состоялось. На нем Орбакайте исполнила все хиты и новинки, а также легендарную композицию "Опять метель". Под конец мероприятия Кристина надела красивый серебристый балахон, который при кружении напоминал салют из снежинок. Судя по видео в соцсетях этот наряд ее и подвел.

В какой-то момент она оступилась из-за него и упала на сцену. К этому моменту песня подходила к концу, чем и воспользовалась исполнительница: вставать она не стала, а продолжала лежать на сцене и ждать, пока к ней подойдут танцоры и поднимут её.

Сам концерт был единственным из гастрольного графика по России, который Орбакайте удалось сохранить. Ранее концерты тура с громким названием "На бис!" были отменены во всех остальных городах – от Красноярска до Хабаровска.

Два дня назад на своей странице в Instagram певица анонсировала новую песню.

"Глаз-Алмаз" так ловко проник в моё сердечко ты. Походу, нам с тобой очень, да! Встречаем весну с моей новой песней! Всем хорошего настроения", – подписала Орбакайте.

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