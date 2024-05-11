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Полиция Лондона предъявила казахстанцу обвинения в убийстве

Казахстанцу полиция Лондона предъявила обвинения в убийстве , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 19:18 Фото: pixabay
Гражданин Казахстана задержан по подозрению в совершении убийства в Лондоне (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 мая сообщает собственный корреспондент Kazinform в Лондоне со ссылкой на местную полицию. 

"Баймолда Бейбит, 30.12.1986 г.р., обвинен во вторник, 7 мая, в убийстве. В среду, 8 мая, он предстал перед магистратским судом Темзы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это случилось после вызова полиции по адресу в одном из лондонских районов около 21:00 в понедельник, где был обнаружен 42-летний мужчина с ножевыми ранениями, которые оказались смертельными.

"Бейбит и 33-летняя женщина были арестованы на месте происшествия по подозрению в убийстве. Бейбиту предъявлено вышеуказанное обвинение. 33-летняя женщина освобождена под залог до проведения дальнейшего расследования", – рассказали в лондонской полиции.

Как сообщили источники Kazinform, Баймолда Бейбит прибыл в Великобританию из Казахстана в мае 2023 года по сезонной рабочей визе. 

Ранее сообщалось о другом убийстве. 27 апреля стало известно, что по горячим следам полицейские задержали подозреваемого в убийстве учительницы. 

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Диана Абдуллаева
Великобритания Казахстан Лондон 2024 год
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