МИД озвучил подробности задержания казахстанца, подозреваемого в убийстве в Лондоне

Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек

В Министерстве иностранных дел Казахстана озвучили подробности задержания казахстанца в Лондоне и предъявления обвинения в убийстве, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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