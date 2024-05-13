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МИД озвучил подробности задержания казахстанца, подозреваемого в убийстве в Лондоне

МИД озвучил подробности по делу казахстанцев, подозреваемых в убийстве в Лондоне , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 18:12 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
В Министерстве иностранных дел Казахстана озвучили подробности задержания казахстанца в Лондоне и предъявления обвинения в убийстве, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным официального представителя МИД Айбека Смадиярова, полиция Лондона сообщила посольству Казахстана в Великобритании о задержании граждан РК 10 мая.

"По выясненной информации оказалось, что это супружеская пара. Супругу уже отпустили под подписку о невыезде, а муж находится под следствием. Сейчас мы оказываем всю необходимую консульскую правовую помощь нашему гражданину, найдем адвоката. И на связи с родственниками в Казахстане", – заявил Айбек Смадияров на брифинге.

Информация о случившемся появилась в Сети 11 мая. В одном из районов Лондона полиция обнаружила 42-летнего мужчину с ножевыми ранениями, которые оказались смертельными.

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МИД РК Смадияров Айбек Казахстан Лондон 2024 год Убийство
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