МИД озвучил подробности задержания казахстанца, подозреваемого в убийстве в Лондоне
Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
В Министерстве иностранных дел Казахстана озвучили подробности задержания казахстанца в Лондоне и предъявления обвинения в убийстве, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По данным официального представителя МИД Айбека Смадиярова, полиция Лондона сообщила посольству Казахстана в Великобритании о задержании граждан РК 10 мая.
"По выясненной информации оказалось, что это супружеская пара. Супругу уже отпустили под подписку о невыезде, а муж находится под следствием. Сейчас мы оказываем всю необходимую консульскую правовую помощь нашему гражданину, найдем адвоката. И на связи с родственниками в Казахстане", – заявил Айбек Смадияров на брифинге.
Информация о случившемся появилась в Сети 11 мая. В одном из районов Лондона полиция обнаружила 42-летнего мужчину с ножевыми ранениями, которые оказались смертельными.
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