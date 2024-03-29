Усыплять дешевле: почему депутаты не хотят отказываться от эвтаназии животных

Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Едил Жанбыршин объяснил, почему поддерживает скандальную норму о применении эвтаназии к бродячим животным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена, вакцинация и стерилизация не решают проблему регулирования численности бродячих животных. Более того, это слишком затратно для бюджета.

"Если мы будем содержать собак несколько месяцев – это огромные суммы. Только в Восточно-Казахстанской области содержание одного временного пункта обходится в 13 млн тенге. Содержание, вакцинация и стерилизация обходятся дороже, чем эвтаназия", – заявил Едил Жанбыршин в кулуарах Мажилиса.

По его мнению, как раз-таки эвтаназия, то есть усыпление, поможет решить все проблемы, связанные с бродячими животными.

"Я думаю, эвтаназия поможет. Если мы сейчас отпустим животных, они будут размножаться. Кроме того, кастрация и стерилизация не снижают агрессию. Вы почему смотрите только со стороны собак? Почему не смотрите со стороны людей?" – сказал депутат Едил Жанбыршин.

Тем временем руководитель комитета Animal Law ПЮК KazBar Ольга Ченцова, которая также присутствовала на презентации законопроекта, отметила, что убийством не решить проблему увеличения численности бродячих животных.

"Когда убивают животных, на их место тут же приходят другие. При нашей практике, когда собак и кошек выбрасывают регулярно, все это пополняется и пополняется. В чем преимущество ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) – животное кастрировали и отправили на место, о них все знают, они никого не кусают. До принятия закона 1,3 млрд тратилось на убийство бродячих животных, в 2023 году – уже 3,5 млрд тенге. А толку нет – все жалуются, что они нападают и прочее. Говорили, работа будет выполняться по целому ряду направлений, это и акиматы, и просветительская работа, помощь приютам, но этого не делается", – объяснила Ольга Ченцова.

Ранее депутаты предложили сократить сроки содержания животных в отловах с 15 до 5 дней (если это бродячие животные) и с 60 до 30 дней (если это безнадзорные животные).

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Зоозащитники уже выступили против предлагаемых норм. Они считают, что усыпление является неэффективной мерой регулирования численности бездомных животных, более того, негуманной.

23 февраля 2024 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев комментировал новый законопроект, где заявил, что действующий закон не работает так, как нужно. По его словам, количество бродячих животных не уменьшается, помимо этого, не уменьшилось и число фактов нападения собак на людей.



Министр также считает, что применение эвтаназии к собакам и кошкам не повлияет на имидж страны, якобы такая практика применяется во многих странах мира. При этом у самого министра, как он рассказал, две собаки.