Лодку унесло течением в Западно-Казахстанской области

В реке Жайық Западно-Казахстанской области течением унесло одну из двух лодок, сообщает Zakon.kz.

В результате сложной ситуации из водного плена удалось спасти семь человек.

"Силами спасателей местные жители были доставлены из подтопленного места до безопасной зоны", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Фото: скриншот видео

Днем ранее спасатели МЧС помогли туристке, которой стало плохо во время восхождения на пик Чимбулачка.