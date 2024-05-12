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Законодательство РК

Лодку унесло течением в Западно-Казахстанской области

Течение реки, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 08:04 Фото: pixabay
В реке Жайық Западно-Казахстанской области течением унесло одну из двух лодок, сообщает Zakon.kz.

В результате сложной ситуации из водного плена удалось спасти семь человек.

"Силами спасателей местные жители были доставлены из подтопленного места до безопасной зоны", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
Западно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 08:04

Фото: скриншот видео

Днем ранее спасатели МЧС помогли туристке, которой стало плохо во время восхождения на пик Чимбулачка.

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