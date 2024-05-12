Лодку унесло течением в Западно-Казахстанской области
Фото: pixabay
В реке Жайық Западно-Казахстанской области течением унесло одну из двух лодок, сообщает Zakon.kz.
В результате сложной ситуации из водного плена удалось спасти семь человек.
"Силами спасателей местные жители были доставлены из подтопленного места до безопасной зоны", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
Фото: скриншот видео
Днем ранее спасатели МЧС помогли туристке, которой стало плохо во время восхождения на пик Чимбулачка.
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