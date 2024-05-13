Поджег и снял отчет для заказчика: в Алматы сожгли машину

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге авто жительницы Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, задержанный признался, что выполнял поручение анонима за деньги. Для заказчика он снял видеоотчет.

"По факту умышленного уничтожения чужого имущества расследуется уголовное дело. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личности заказчика, возможных других фигурантов преступления и его мотива. Назначена экспертиза. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

В апреле 2024 года в Алматы прямо на дороге полностью сгорел пассажирский автобус.