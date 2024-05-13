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Стало известно о состоянии раненых в Павлодаре ученика и педагога

Скорая помощь, ранение, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 15:55 Иллюстративное фото: Zakon.kz
Врачи рассказали о состоянии раненых ножом в Павлодаре ученика и педагога, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении здравоохранения Павлодарской области, по линии скорой помощи поступил вызов из средней школы №14. Пострадавших двое – женщина и подросток.

"Они доставлены в приемный покой стационаров больницы №1 и детской больницы, где им оказана медицинская помощь. Осмотрены травматологом и хирургом, произведены первичные обработки ран, наложены асептические повязки", – уточнили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Общее состояние пациентов удовлетворительное, оба направлены на амбулаторное лечение. Угрозы жизни пострадавших нет.

Ранее Zakon.kz сообщал, что ученик школы ранил ножом одноклассника и преподавателя.

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