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Общество

Что известно о состоянии раненого замакима Шымкента Берденова

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 09:18 Фото: Zakon.kz
Врачи прооперировали заместителя акима Шымкента Руслана Берденова после огнестрельного ранения. Угрозы жизни нет, сообщает Zakon.kz.

После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию.

В пресс-службе городского Управления здравоохранения уточнили, что в ходе операции была остановлена кровопотеря, восстановлены повреждения, полученные в результате ранений.

"Угрозы жизни нет", – подчеркнули врачи.

Также известно, что состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.

"Он находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь", – отмечено в заключительной части.

21 апреля 2025 года возле здания акимата в Руслана Берденова стреляли. Он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Тогда в полиции заявили, что подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Руслан Берденов получил должность заместителя акима Шымкента 24 февраля 2025 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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