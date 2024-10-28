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Напал со строительным ножом: в полиции Алматы раскрыли детали инцидента с водителем автобуса

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 12:59 Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Алматы раскрыли детали инцидента с нападением на водителя пассажирского автобуса, сообщает Zakon.kz.

В полиции отметили, что это случилось рано утром на конечной остановке общественного транспорта на пересечении проспектов Назарбаева и Райымбека.

"Для раскрытия этого преступления и установления объективных его обстоятельств были проанализированы системы видеонаблюдения города, в результате чего личность фигуранта была установлена. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело", – рассказал подробности дела начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Во время выяснения обстоятельств стало известно, что конфликт между подозреваемым и водителем автобуса возник из-за желания первого сесть в транспорт, который находился на точке отстоя. Водитель сделал ему замечание, а прохожий вытащил строительный нож. Никто не пострадал.

Видео с инцидентом появилось в соцсетях 21 октября 2024 года. На кадрах мужчина с острым предметом в руке кидался на водителя автобуса, который отбивался пластиковой бутылкой.

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