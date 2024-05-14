ЧП в школе Павлодара: аким соберет собрание по вопросам безопасности
"Не только как аким города, но и как отец двоих школьников не мог не отреагировать на сегодняшнее происшествие в СОШ №14. Побывал на месте событий, пообщался с администрацией и педагогами. Навестил пострадавшего ребенка, пожелал ему скорейшего выздоровления, выяснил, какая помощь необходима. Завтра собираю большое совещание по вопросам безопасности в школах Павлодара", – написал в Instagram Хабылбеков.
По его словам, на собрании планируется согласовать комплекс мер, которые позволят избежать повторения случившегося.
"Павлодарские родители должны быть уверены, что в стенах учебных заведений жизни и здоровью их детей ничто не угрожает".Аким Павлодара Хасар Хабылбеков
Ранее, 13 мая, сообщалось, что полицией задержан учащийся школы Павлодара, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.