ЧП в школе Павлодара: аким соберет собрание по вопросам безопасности

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков назначил на сегодня собрание, где будут обсуждаться вопросы безопасности. Такое решение он принял после случая, когда ученик напал с ножом на одноклассника и учителя в одной их школ города, сообщает Zakon.kz.

"Не только как аким города, но и как отец двоих школьников не мог не отреагировать на сегодняшнее происшествие в СОШ №14. Побывал на месте событий, пообщался с администрацией и педагогами. Навестил пострадавшего ребенка, пожелал ему скорейшего выздоровления, выяснил, какая помощь необходима. Завтра собираю большое совещание по вопросам безопасности в школах Павлодара", – написал в Instagram Хабылбеков.

По его словам, на собрании планируется согласовать комплекс мер, которые позволят избежать повторения случившегося.

"Павлодарские родители должны быть уверены, что в стенах учебных заведений жизни и здоровью их детей ничто не угрожает". Аким Павлодара Хасар Хабылбеков

Ранее, 13 мая, сообщалось, что полицией задержан учащийся школы Павлодара, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.