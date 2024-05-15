Аким Павлодара озвучил неприятные детали нападения школьника с ножом на двух человек

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков на совещании по вопросам безопасности городских объектов образования озвучил ряд критических моментов в отношении школы, в которой ученик ранил ножом одноклассника и учителя, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник констатировал, что происшествие в 14-й школе оказалось возможным из-за недоработки ответственных служб.

"Ребенок, ранивший одноклассника и учителя, как теперь выясняется, нуждался в помощи психологов и педагогов, но администрация школы этого не замечала. Никто не заметил и как подросток принес на урок нож. Что неудивительно: учебное заведение ранее проверялось в качестве объекта, потенциально уязвимого в террористическом отношении, по его охране были серьезные замечания, которые никто не устранил", – написал аким на своей странице в Instagram.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась не только в этой школе.

"Есть проблемы с работой камер видеонаблюдения. Есть не устраивающая нас тенденция привлечения к обеспечению безопасности в школах пожилых охранников предпенсионного и уже пенсионного возраста. Есть попытки директоров школ и чиновников от образования скрывать инциденты с учащимися. Зато нет совместной, четко скоординированной работы госорганов по профилактике правонарушений среди детей и подростков, а также преступлений против них. Ее организация стала одним из моих поручений", – отметил Хасар Хабылбеков.

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Будут приняты меры по расширению штата службы опеки и попечительства в отделе образования, неблагополучные семьи и проявляющих агрессию детей возьмут под контроль прокуроры, а городские школы "отработают" полицейские оперативники.

"Это лишь часть задач, которые поставлены мной по итогам сегодняшнего совещания. Спрос за их исполнение будет жестким, это я гарантирую", – резюмировал аким.

13 мая сообщалось, что полицией задержан учащийся школы Павлодара, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.