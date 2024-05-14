Пьяный угонщик протаранил патрульное авто в Туркестанской области
Из комментария следует, что ДТП произошло в прошлый четверг, 9 мая. Пьяный мужчина угнал чужое авто в Туркестанской области и, как было установлено при обнаружении, создавал на дороге аварийные ситуации.
Чтобы избежать жертв инспекторы патрульной полиции Департамента полиции Шымкента Асыл Кенес и Баглан Дуйсебай, рискуя жизнями, перегородили служебным автомобилем ему путь, в результате чего произошло столкновение.
"От коллег из соседней области получили ориентировку об угнанной машине. Сразу поняли, что мужчина за рулем в нетрезвом состоянии. Чтобы остановить опасного водителя сознательно пошли на "таран". Это ради благополучия граждан, чтобы избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения", – делятся офицеры.
За управление транспортом в пьяном виде и невыполнение законного требования полицейских мужчина привлечен к ответственности.
"Факт угона машины расследуется стражами порядка Туркестанской области", – добавили в пресс-службе ДП Шымкента.
Материал по теме
В ночь на 14 мая 2024 года в Алматы микроавтобус въехал в легковушку во время погрузки на эвакуатор, есть пострадавшие. Подробнее об этой аварии здесь.