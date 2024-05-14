Пьяный угонщик протаранил патрульное авто в Туркестанской области

В социальных сетях появилась видеозапись дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции Шымкента. На нее сегодня, 14 мая 2024 года, отреагировали стражи порядка, сообщает Zakon.kz.

Из комментария следует, что ДТП произошло в прошлый четверг, 9 мая. Пьяный мужчина угнал чужое авто в Туркестанской области и, как было установлено при обнаружении, создавал на дороге аварийные ситуации.

Чтобы избежать жертв инспекторы патрульной полиции Департамента полиции Шымкента Асыл Кенес и Баглан Дуйсебай, рискуя жизнями, перегородили служебным автомобилем ему путь, в результате чего произошло столкновение.

"От коллег из соседней области получили ориентировку об угнанной машине. Сразу поняли, что мужчина за рулем в нетрезвом состоянии. Чтобы остановить опасного водителя сознательно пошли на "таран". Это ради благополучия граждан, чтобы избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения", – делятся офицеры.

За управление транспортом в пьяном виде и невыполнение законного требования полицейских мужчина привлечен к ответственности.

"Факт угона машины расследуется стражами порядка Туркестанской области", – добавили в пресс-службе ДП Шымкента.

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