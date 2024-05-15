В Алматы задержали 13 уголовных преступников, находившихся в розыске
Фото: Zakon.kz
За 5 дней оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" стражи порядка по горячим следам раскрыли в Алматы 122 преступления, а также 50 ранее совершенных, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ДП города Алматы подчеркнули, что акцент
был сделан на укрепление принципа "нулевой терпимости" к
правонарушениям.
Говорится, что с начала ОПМ выявлено и пресечено 3610 административных правонарушений.
В частности, 376 фактов нарушения тишины, более 500 фактов распития спиртных напитков в общественном месте, 821 факт проживания без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность, 99 мелких хулиганств и др.
Ранее в Алматы за три дня задержали 39 водителей в нетрезвом виде.
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