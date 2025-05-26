Иностранец, находившийся в международном розыске, задержан в Павлодаре

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант" на одном из промышленных объектов Павлодара полицейскими установлен и задержан гражданин иностранного государства, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 26 мая 2025 года в Департаменте полиции Павлодарской области, задержанный иностранец находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

"В настоящее время задержанный содержится в изоляторе временного содержания. Ведется работа по оформлению его экстрадиции в государство, инициировавшее розыск", – добавили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

За три дня проведения ОПМ "Мигрант" к административной ответственности привлечены 262 человека, из них 175 – иностранные граждане, 87 – граждане РК.

"Выдворено 13 иностранных граждан, еще по 5 фактам материалы направлены в суд для решения вопроса о выдворении в порядке гражданского судопроизводства", – добавили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что "удаленная работа" обернулась уголовным делом в Алматы.