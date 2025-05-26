#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
События

Иностранец, находившийся в международном розыске, задержан в Павлодаре

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 11:04 Фото: Zakon.kz
В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант" на одном из промышленных объектов Павлодара полицейскими установлен и задержан гражданин иностранного государства, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 26 мая 2025 года в Департаменте полиции Павлодарской области, задержанный иностранец находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

"В настоящее время задержанный содержится в изоляторе временного содержания. Ведется работа по оформлению его экстрадиции в государство, инициировавшее розыск", – добавили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

За три дня проведения ОПМ "Мигрант" к административной ответственности привлечены 262 человека, из них 175 – иностранные граждане, 87 – граждане РК.

"Выдворено 13 иностранных граждан, еще по 5 фактам материалы направлены в суд для решения вопроса о выдворении в порядке гражданского судопроизводства", – добавили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что "удаленная работа" обернулась уголовным делом в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Арестован гендиректор природного резервата "Бокейорда": Антикор раскрыл детали
События
10:22, Сегодня
Арестован гендиректор природного резервата "Бокейорда": Антикор раскрыл детали
"Удаленная работа" обернулась уголовным делом: задержание в Алматы
События
09:35, Сегодня
"Удаленная работа" обернулась уголовным делом: задержание в Алматы
Памятник Кенесары хану вернули на место в Астане
События
00:05, 26 мая 2025
Памятник Кенесары хану вернули на место в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: