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За три дня в Алматы задержаны 39 водителей в нетрезвом виде

нетрезвый водитель, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 19:00 Фото: pexels
На дорогах южной столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". Строевыми и оперативными подразделениями полиции по горячим следам раскрыто 67 правонарушений, а также 36 ранее совершенных преступлений, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы, за три дня проведения ОПМ "Правопорядок" задержано девять человек, находящихся в розыске.

"Выявлено и пресечено 1973 административных правонарушения. В частности: 58 мелких хулиганств, 308 фактов распития спиртных напитков, 227 – нарушения тишины, 166 фактов нахождения несовершеннолетних в позднее время суток без сопровождения взрослых, 401 факт проживания без регистрации и другие".ДП Алматы

Вместе с тем на дорогах мегаполиса были задержаны в нетрезвом состоянии и отстранены от управления автотранспортом 39 водителей.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок" проводится для оздоровления оперативной обстановки, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности, своевременного предупреждения и пресечения преступлений с 10 по 20 мая.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана озвучили подробности задержания казахстанца в Лондоне и предъявления обвинения в убийстве. Информация о случившемся появилась в Сети 11 мая. В одном из районов Лондона полиция обнаружила 42-летнего мужчину с ножевыми ранениями, которые оказались смертельными.

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