Пожизненный срок получил казахстанец за изнасилование 3-летних близняшек и 9-летней девочки

Осенью 2023 года казахстанцев шокировала новость об изнасиловании трехлетних близняшек и девятилетней девочки в Алматинской области. 29 марта 2024 года стало известно, что виновник получил пожизненный срок, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева, итоговое заседание суда по делу, касающегося изнасилования трехлетних близняшек и девятилетней девочки в Алматинской области, состоялось накануне, 28 марта.

"Я писала об этих бесчеловечных преступлениях в отношении детей в ноябре по итогам поездки в Алматинскую область... Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, его супруга (бабушка трехлетних девочек и мама девятилетней девочки) – к 25 годам лишения свободы", – написала детский омбудсмен в Instagram.

Кроме того, по ее словам, относительно правовой оценки действий должностных лиц прокуратурой области были возбуждены уголовные дела по факту увода от уголовной ответственности, халатности, бездействия по службе.

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3 октября 2023 года в полицию обратилась жительница Балхашского района, которая сообщила, что односельчанин совершил сексуальные действия с ее малолетней дочерью. По подозрению в совершении преступления оперативными работниками был установлен и задержан 40-летний мужчина. Позднее полицейские установили причастность подозреваемого к изнасилованию сестры-близняшки трехлетней девочки. В деле также фигурирует жена задержанного: ее тоже взяли под стражу.

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Позднее родственники и соседи рассказали о насильнике близняшек и его жене. Оказалось, что две девочки являются ему приемными внучками. Затем жуткие подробности о семье раскрыла детский омбудсмен Динара Закиева.