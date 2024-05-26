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Паводковая ситуация остается напряженной в Атырауской области: МЧС сделало заявление

Паводковая ситуация остается напряженной в Атырауской области: в МЧС сделали заявление , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 23:19 Фото: Оперштаб по ЧС Атырауской области
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана 26 мая прокомментировали паводковую ситуацию в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что вторые сутки в Махамбетском и Индерском районах наблюдается спад уровня воды в реке Жайык.

"В городе Атырау с 8:00 отметка на гидропостах увеличилась на 2 см и составила 597 см. В связи с этим, министр по ЧС Чингис Аринов поручил продолжить берегоукрепительные работы и вести круглосуточный мониторинг состояния защитных сооружений", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава ведомства, спустившись вниз по течению реки Жайык, провел визуальный осмотр насыпных дамб.

"При посещении населенного пункта Жалгансай Махамбеткого района министр по ЧС ознакомился с ходом работ по откачке паводковых вод. Напомним, 22 мая вблизи села произошел размыв земляной дамбы, из-за чего подъездная дорога к селу оказалась в воде. Отметим, что за минувшие сутки специальной техникой было откачено более 450 тысяч кубометров воды", – указывается в пресс-релизе.


Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что с апреля в регионе усилена группировка спасателей.

"Дополнительно были стянуты сотрудники МЧС из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской областей, города Шымкент и военнослужащие воинской части 52 859 МЧС РК. В случае необходимости в местах подтопления спасателями МЧС осуществляется работа по переправе людей на технике повышенной проходимости, в том числе и на плавательных средствах", – заключили в МЧС РК.

Ранее сообщалось, что в селе Талдыколь Атырауской области проводится эвакуация жителей.

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