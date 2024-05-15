Ребенок погиб под колесами микроавтобуса в Алматинской области

Ребенок, которому чуть больше года, погиб на проезжей части около села Акши, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла 14 мая. Родители ребенка работали на местных полях, здесь и жили. В тот вечер стояли разговаривали около дороги со своим родственником, приехавшим на микроавтобусе Honda Stepwgn.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

Сына мама держала на руках, затем передала отцу, а тот спустя какое-то время поставил его на дорогу. Их родственник собирался уезжать, сел в микроавтобус и дал задний ход. Он не ожидал, что ребенок, которого он только то видел на руках у матери, окажется за машиной.



Машина совершила наезд на ребенка.





Фото: Zakon.kz





Родители и водитель на этом же микроавтобусе тут же повезли его в больницу. Но, к сожалению, привезли уже мертвого.

Все обстоятельства трагедии выясняют дознаватели Алматинской области.





Фото: Zakon.kz





В конце апреля в дорожной аварии на севере Казахстана погибли пять человек.