Ребенок погиб под колесами микроавтобуса в Алматинской области
Трагедия произошла 14 мая. Родители ребенка работали на местных полях, здесь и жили. В тот вечер стояли разговаривали около дороги со своим родственником, приехавшим на микроавтобусе Honda Stepwgn.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Сына мама держала на руках, затем передала отцу, а тот спустя какое-то время поставил его на дорогу. Их родственник собирался уезжать, сел в микроавтобус и дал задний ход. Он не ожидал, что ребенок, которого он только то видел на руках у матери, окажется за машиной.
Машина совершила наезд на ребенка.
Фото: Zakon.kz
Родители и водитель на этом же микроавтобусе тут же повезли его в больницу. Но, к сожалению, привезли уже мертвого.
Все обстоятельства трагедии выясняют дознаватели Алматинской области.
Фото: Zakon.kz
В конце апреля в дорожной аварии на севере Казахстана погибли пять человек.