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Происшествия

Мужчину убило кирпичом в Уральске

Мужчину убило кирпичом в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 17:41 Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова
В Уральске мужчина умер в результате падения на него кирпича, передает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла сегодня, 29 января 2025 года, по улице Молдагуловой. По предварительной информации, на мужчину упал кирпич с крыши строящегося здания.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что смерть мужчины наступила до приезда скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Примерный возраст погибшего – 60-65 лет.

В региональном департаменте полиции сообщили, что на месте гибели мужчины строится жилой дом.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

"Во время проведения строительных работ с высоты упал кирпич и попал в проходящего рядом мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Ведется следствие", – сообщили в полиции.

Ранее в России в ДТП попали несколько казахстанцев, их доставили в больницы Уральска.

Алекса Новикова
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