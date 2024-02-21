Хищение 160 млн тенге выявили в одной из школ Алматы

В пресс-службе прокуратуры Алматы заявили Zakon.kz о хищениях в школьных учреждениях города, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении надзорного органа за 21 февраля 2024 года, прокурорами выявлены хищения бюджетных средств на сумму свыше 330 млн тенге.

К примеру, прокуратурой Бостандыкского района установлено хищение бюджетных средств главным бухгалтером в одной из школ, предназначенных для заработной платы.

"Указанное правонарушение совершено путем перечисления денежных средств не существующим работникам школы и своим близким родственникам с ущербом государству 160 млн тенге". Пресс-служа прокуратуры Алматы

Кроме того, аналогичные факты хищения выявлены прокурорами Медеуского, Алмалинского, Турксибского и Алатауского районов.

"Проводятся досудебные расследования", – добавили в пресс-службе.

24 января 2024 года стало известно, что 400 млн "исчезли" из районного отдела образования в Туркестанской области. Как оказалось, в незаконном присвоении вверенного имущества подозревают бухгалтеров ГУ "Отдел образования Келесского района", которые в течение двух лет вносили в базу недостоверные сведения сотрудников образования.