В Атырауской области жителей двух сел начали перевозить на лодках
Фото: https://t.me/oper_shtab_atyrau
В областном оперативном штабе по ЧС сообщили, что для отвода поступающей воды был сделан обрыв автотрассы, соединяющей села Махамбет и Сарытогай, и теперь жителей этих сел перевозят на лодках, передает Zakon.kz.
В штабе также добавили, что из села Сарытогай в село Махамбет жители могут проехать по объездной дороге на личном транспорте.
16 мая сообщалось, что уровень воды в реке Жайык превысил критические отметки в Атырау и селе Махамбет.
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