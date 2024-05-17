В Атырауской области жителей двух сел начали перевозить на лодках

В областном оперативном штабе по ЧС сообщили, что для отвода поступающей воды был сделан обрыв автотрассы, соединяющей села Махамбет и Сарытогай, и теперь жителей этих сел перевозят на лодках, передает Zakon.kz.

В штабе также добавили, что из села Сарытогай в село Махамбет жители могут проехать по объездной дороге на личном транспорте.









16 мая сообщалось, что уровень воды в реке Жайык превысил критические отметки в Атырау и селе Махамбет.