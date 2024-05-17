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В Атырауской области жителей двух сел начали перевозить на лодках

В Атырауской области жителей двух сел перевозят на лодках, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 07:55 Фото: https://t.me/oper_shtab_atyrau
В областном оперативном штабе по ЧС сообщили, что для отвода поступающей воды был сделан обрыв автотрассы, соединяющей села Махамбет и Сарытогай, и теперь жителей этих сел перевозят на лодках, передает Zakon.kz.

В штабе также добавили, что из села Сарытогай в село Махамбет жители  могут проехать по объездной дороге на личном транспорте.



16 мая сообщалось, что уровень воды в реке Жайык превысил критические отметки в Атырау и селе Махамбет.

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