Почему в поселке Индербор Атырауской области произошел разлив паводковой воды

В оперативном штабе по ЧС Атырауской области подтвердили, что разлив паводковой воды в Индерборе произошел из-за неиспользуемых коммуникации (труб), передает Zakon.kz.

В штабе отметили, что распространяемая ранее информация в социальных сетях о прорыве дамбы является недостоверной.

По данным штаба, сейчас воду откачивают и параллельно возводят дамбу вокруг участка разлива задействовано 30 единиц техники, 20 водооткачивающих устройств и более 300 человек (сотрудники, ДЧС, военнослужащие, местные жители).



На данный момент уровень воды в реке Жайык в селе Индербор составляет 1036 см, при критическом - 845 см. Всего по Индерскому району возведено 30 км берегоукрепительных дамб. На месте находится аким Атырауской области Серик Шапкенов, руководство ДЧС, ликвидационные работы продолжаются.





Ранее сообщалось, что в Атырауской области противопаводковые насыпные дамбы сдерживают разлив реки Жайык. Уровень воды на гидропостах в Индерборском и Махамбетском районах превысил критическую отметку.