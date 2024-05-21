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Перевозят на лодках: поврежденную из-за наводнения дорогу восстановили в Атырауской области

Перевозят на лодках: поврежденную из-за наводнения дорогу восстановили в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 09:52 Фото: Telegram/qazavtojol
В Атырауской области восстановлена дорога между селами Махамбет и Сарытогай. Об этом Zakon.kz сегодня, 21 мая 2024 года, рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".

17 мая в оперштабе по ЧС Атырауской области заявили, что для отвода поступающей воды был сделан обрыв автотрассы, соединяющей села Махамбет и Сарытогай. В связи с этим жителей сел перевозили на лодках.

В "КазАвтоЖоле" уточнили, что 21 мая около 01:00 дорога была полностью восстановлена и движение транспорта вновь разрешено.

"Дорога между селами Махамбет и Сарытогай в Атырауской области была повреждена из-за наводнения, что привело к временной остановке движения транспорта. Для восстановления этого участка автодороги местные исполнительные органы совместно с АО "НК "КазАвтоЖол" провели оперативные ремонтные работы", – проинформировали в нацкомпании.

20 мая 2024 года на 25-м км трассы Атырау – Индер произошел разлив реки Жайык (Урал). В связи с этим вдоль дороги срочно начали возводить защитные дамбы.

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