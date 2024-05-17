49 тысяч гектаров земли вернули прокуроры Абайской области в госсобственность

Прокурорами Абайской области в государственную собственность возвращены земельные участки на 397 млн тенге, передает Zakon.kz.

Основаниями таких мер послужили нецелевое использование земельных участков, передача их в субаренду, расположение в пограничной полосе государственной границы, говорится в сообщении ведомства.



"По протестам прокуратуры области отменены четыре нормативных правовых акта маслихатов городов и районов о корректировке базовых ставок земельного налога и утверждения границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки". Прокуратура Абайской области

Так, в одном случае при принятии решений маслихатов использовалась утратившая силу схема зонирования земель, в другом случае не вступившая в силу, что повлияло на необоснованное повышение базовых ставок земельного налога.



На сегодня базовые ставки приведены в соответствие, тем самым защищены права неограниченного круга лиц.

В марте Генпрокуратура взыскала в доход государства 10 млрд тенге.