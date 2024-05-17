49 тысяч гектаров земли вернули прокуроры Абайской области в госсобственность
Фото: primeminister.kz
Прокурорами Абайской области в государственную собственность возвращены земельные участки на 397 млн тенге, передает Zakon.kz.
Основаниями
таких мер послужили нецелевое использование земельных участков, передача их в
субаренду, расположение в пограничной полосе государственной границы, говорится в сообщении ведомства.
"По протестам прокуратуры области отменены четыре нормативных правовых акта маслихатов городов и районов о корректировке базовых ставок земельного налога и утверждения границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки". Прокуратура Абайской области
Так,
в одном случае при принятии решений маслихатов использовалась утратившая силу
схема зонирования земель, в другом случае не вступившая в силу, что повлияло на
необоснованное повышение базовых ставок земельного налога.
На сегодня базовые ставки приведены в соответствие, тем самым защищены права неограниченного круга лиц.
В марте Генпрокуратура взыскала в доход государства 10 млрд тенге.
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