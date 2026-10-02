Лесные пожары произошли сразу в нескольких регионах Казахстана
Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
В Казахстане 2 октября зарегистрировали пять лесных пожаров на территории государственного лесного фонда, сообщает Zakon.kz.
Возгорания произошли в четырех регионах:
- в Акмолинской области – один пожар;
- в Карагандинской области – один;
- в Северо-Казахстанской области – два;
- на территории Тарбагатайского государственного национального природного парка – один.
В настоящее время ситуация находится на постоянном контроле. Лесные территории патрулируют с воздуха и с земли, а при обнаружении возгораний к их тушению оперативно привлекаются необходимые силы и техника.
На местах работают сотрудники государственной лесной охраны и ДЧС. Для тушения пожаров также задействован вертолет РГКП "Казавиалесоохрана", оборудованный водосливным устройством.
Казахстанцев призвали соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять огонь без присмотра.
Ранее сообщалось, что иномарка JAC вспыхнула на ходу в Алматы.
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