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Происшествия

Лесные пожары произошли сразу в нескольких регионах Казахстана

Лесные пожары произошли сразу в нескольких регионах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:38 Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
В Казахстане 2 октября зарегистрировали пять лесных пожаров на территории государственного лесного фонда, сообщает Zakon.kz.

Возгорания произошли в четырех регионах:

  • в Акмолинской области – один пожар;
  • в Карагандинской области – один;
  • в Северо-Казахстанской области – два;
  • на территории Тарбагатайского государственного национального природного парка – один.

В настоящее время ситуация находится на постоянном контроле. Лесные территории патрулируют с воздуха и с земли, а при обнаружении возгораний к их тушению оперативно привлекаются необходимые силы и техника.

На местах работают сотрудники государственной лесной охраны и ДЧС. Для тушения пожаров также задействован вертолет РГКП "Казавиалесоохрана", оборудованный водосливным устройством.

Казахстанцев призвали соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять огонь без присмотра.

Ранее сообщалось, что иномарка JAC вспыхнула на ходу в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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